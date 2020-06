Crysis Remastered revient en vidéo et sortira dès juillet

Dans le même temps, Microsoft a déjà publié la page de Crysis Remastered sur sa boutique en ligne. Cela nous permet d'apprendre que le titre occupera environ 7 Go sur le disque dur de la Xbox One et qu'il utilisera les dernières fonctionnalités en date du Cry Engine. La résolution 4K-HDR sera bien évidemment uniquement disponible sur Xbox One X et PC.