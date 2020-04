Crysis Remastered fuite avant l'heure

© Crytek

Un Crysis pour tout le monde

Finalement, pas deou de reboot de la licence au programme. Les joueurs vont devoir se contenter d'unsur consoles et PC . Pour le moment, nous avons bien peu d'informations concrètes sur cette nouvelle version. Les développeurs devraient rapidement prendre la parole pour contrer cette fuite.Ainsi, presque tout le monde pourra s'essayer au premier opus de la licence puisqueest attendu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Nous ne connaissons pas encore les nouveautés qui pourraient être de la partie, mais nous pouvons au moins nous attendre à des graphismes retravaillés.Nous mettrons cet article à jour lorsque Crytek prendra la parole. Quoi qu'il en soit, cette remasterisation servira peut-être à prendre la température auprès des joueurs en vue d'un hypothétique