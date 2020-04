Un nouveau Crysis teasé via Twitter

© Crysis

Le compte twitter et le site reprennent du service

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Autrefois véritable fer de lance du studio Crytek, la franchisea été totalement délaissée depuis plusieurs années. Aprèsen 2013, les développeurs allemands ont enchaîné les projets plus ou moins marquants commeou encore. En ce mois d'avril, Crytek a enfin décidé de reprendre la parole...Après quatre années de silence, le compte Twitter officiel de la franchise a publié un tweet assez énigmatique. Ce message se contente de signaler une, sans donner plus de détails pour le moment. Autre fait important, le site Crysis.com a été remis en ligne. Ce dernier affiche seulement une image avec quelques effets au niveau de l'éclairage.Faut-il s'attendre à un, à un remake ou bien à une simple remasterisation des précédents épisodes ? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire... Cependant, nous devrions en apprendre plus dans les semaines qui viennent.