Le processeur AMD Threadripper 3990X peut faire tourner Crysis… Sans carte graphique

© AMD / Capture d'écran YouTube

Lire aussi :

Processeur : le comparatif des meilleurs CPUs en 2020

Threadripper 3990X : le fantasme des amateurs de puissance

Source : Techradar

À la fin des années 2000,apparaissait comme une authentique référence sur PC. Beaucoup se demandaient si leur machine était capable de faire tourner le jeu vidéo, très gourmand pour l'époque. Aujourd'hui, le fait qu'un processeur seul puisse être capable d'une telle prouesse démontre la progression fulgurante de l'industrie technologique.Avec ses 64 cores, son total de 128 threads et des cadences comprises entre 2,9 et 4,3 GHz, le processeur a de quoi faire tourner les têtes. Proposé à un prix légèrement inférieur à 4 000 $, il n'est pas conçu pour les joueurs ordinaires, mais davantage pour des entreprises du secteur des affaires ou de l'industrie technologique.Le YouTubeur Linus Tech Tips a néanmoins pu démontrer que le processeur est capable d'exécuter un jeu tel quedirectement sur le CPU. Les conditions ne sont pas optimales, bien sûr. Le jeu subit des ralentissements réguliers, les chargements sont compliqués, mais l'ensemble reste jouable. Et surtout, cela permet d'illustrer à quel point le CPU d'AMD est exceptionnel. C'est le premier à permettre un tel résultat.Le Threadripper 3990X a récemment battu quatre des huit records du monde de CPU répertoriés sur le site HWBOT . L'overclocking a notamment été poussé à 5,5 GHz pour ses cœurs.