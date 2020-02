L'AMD Ryzen Threadripper 3990X, premier processeur 64 cœurs HEDT au monde, est dispo

© AMD / Capture d'écran YouTube

Threadripper 3990X : la nouvelle coqueluche des amateurs de puissance

Dès 73 euros le cœur

Il s'agit selon AMD du processeur pour PC de bureau le plus puissant du marché. Une assertion qui méritera d'être confirmée en test, mais qui pourrait bien s'avérer. Pour enfoncer un dernier clou dans le cercueil d'Intel et de ses puces HEDT « Cascade Lake X », désormais très à la traîne d'un point de vue technologique (car toujours gravées en 14 nm et sur les bases de l'architecture Skylake), la firme de Lisa Su annonçait ce vendredi son Ryzen Threadripper 3990X. Attendu depuis quelque temps déjà, ce dernier affiche des spécifications à faire blêmir la concurrence... à commencer par 64 cores en ordre de bataille. Une première mondiale, se plaisent à pointer les Rouges dans leur communiqué.Simultaneous Multi Threading oblige, on retrouve ici un total de 128 threads pour une force de frappe brutale. Tout ce beau monde est cadencé entre 2,9 et 4,3 GHz et profite d'un total de 288 Mo de cache « combiné » (4 Mo de cache L1, 32 Mo de L2 et 256 Mo de L3). AMD promet en prime la prise en charge de 88 lignes PCIe 4.0, rendue possible grâce à la plateforme sTRX4 utilisée par les puces Threadripper de troisième génération . Le coup de canif dans le contrat de mariage avec les utilisateurs de l'ancienne plateforme sTR4 se révèle payant.Le Threadripper 3990X pourra bien entendu supporter de la mémoire vive DDR4 3 200 MHz en quad Channel, mais paye son imposant nombre de cœurs (et ses fréquences relativement élevées) par un TDP comaque lui aussi, de 280 watts. Il faudra donc tabler sur un système de dissipation haut de gamme pour tirer pleinement parti dudit processeur, qui ne doit pas dépasser les 95° de température maximale précise AMD à titre indicatif.Reste la question du prix (salé) de l'engin. AMD ne donne pas de tarif précis en France, laissant les revendeurs suivre les tarifs américains et se positionner en fonction... TVA en plus. Disponible à l'heure actuelle sur trois boutiques (LDLC, Matériel.net et Rue du Commerce) selon le site officiel du groupe, le Threadripper 3990X se négocie entre 4 725 et 4 957 euros à l'heure où nous rédigeons ces lignes. On en arrive donc à un ratio de 73 euros minimum par cœur. Un tarif auquel il faudra rajouter 400 à 500 euros minimum pour une carte mère compatible. L'investissement est notable et réserve ce nouveau produit aux utilisateurs les plus aisés, aux professionnels et aux entreprises.Rappelons qu'AMD doit aussi lancer prochainement son Ryzen Threadripper 3980X , un peu moins performant, aux environs de 3 000 euros selon les rumeurs... et potentiellement au mois de mai. Le fondeur américain aura alors une gamme complète de processeurs HEDT à exploiter jusqu'à l'arrivée d'une toute nouvelle génération pressentie en fin d'année.