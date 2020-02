AMD progresse sur tous les segments CPU, et cartonne sur laptop !

Le marché des processeurs pour serveurs encore difficile à conquérir

AMD très prometteur sur le processeur mobile

Après des années de disette et une situation financière parfois chancelante, AMD revenait dans la course face à Intel il y a trois ans avec sa première génération de puces Ryzen. Deux ans plus tard, en 2019, la firme dévoilait puis lançait une troisième génération de processeurs Ryzen exploitant l'architecture ZEN 2 et la gravure en 7 nm de TSMC pour un succès critique et public éclatant. Une année 2019 au poil pour la firme de Lisa Su, qui parvient, selon les chiffres publiés récemment par le cabinet Mercury Research, à progresser dans tous les segments du marché du processeur x86.Exception faite des secteurs propres à l'internet des objets (IoT) et des puces customs qui équipent les consoles de jeu actuelles et à venir, Mercury Research pointe une croissance de 18,3 % pour AMD sur le marché du processeur x86 pour PC de bureau. Une première en cinq ans.Un excellent chiffre contrebalancé par une performance nettement plus timide sur le domaine des puces réservées aux serveurs. Très dominé par Intel, ce marché se montre assez fermé pour AMD et ses puces EPYC, qui ne font pas tout à fait choux blanc pour autant, avec une croissance de 0,2 % enregistrée entre le troisième et quatrième trimestres 2019, et de 1,4 % par rapport à l'année dernière. AMD détient en outre 4,5 % (pour la première fois depuis le troisième trimestre 2013) de parts de marché des processeurs pour data centers, mais faire véritablement de l'ombre à Intel prendra du temps.Côté processeur x86 mobile, et toujours selon l'étude de Mercury Research, AMD signe ses meilleurs résultats depuis le second trimestre 2013 avec 16,2 % de parts de marché détenus (pour une progression de 4 % vis-à-vis de 2018). Un succès qu'AMD doit selon le cabinet à ses nombreuses puces APUs commercialisées sur des laptops abordables. La firme aura pour lourde responsabilité de continuer sur cette lancée avec ses nouveaux APUs « Renoir », attendus prochainement. Le Ryzen 7 4700U, annoncé à l'occasion du CES, devrait par exemple faire pleine concurrence aux puces à basse consommation d'Intel grâce à ses 8 cores et son bon positionnement (du moins selon AMD) auprès des OEMs. Réponse dans les prochaines semaines.De manière globale, on apprend enfin qu'AMD détient désormais 15,5 % de parts de marché sur le marché global du processeur x86 (un chiffre qui regroupe les processeurs pour laptop, pour serveurs et les CPU desktop), avec là aussi jolie une progression estimée à 3,2 % en un an.