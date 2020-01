En 2020, AMD sera le plus gros vendeur de puces en 7 nm

Crédits : Stefan Dinse / Shutterstock.com

AMD doublera ses commandes au second semestre

Source : Apple Daily

Les investisseurs d'AMD peuvent se réjouir, le fabricant américain devrait sans nul doute être le principal client de TSMC en 2020 pour la production de ses puces en 7 nm. Relayée par l'Apple Daily, cette information s'appuie sur plusieurs facteurs, à commencer par les capacités de production de TSMC, ainsi que le passage d'Apple au 5 nm pour sa prochaine génération de SoC Apple A14.TSMC prévoit ainsi une capacité de production de wafer de 7 nm s'élevant à 110 000 WPM pour le premier semestre 2020 avec pour principaux clients Apple, Qualcomm, MediaTek, HiSilicon (filiale de Huawei) et bien sûr AMD.L'ordre des choses va cependant bouger pour le second semestre. TSMC entend augmenter sa capacité de production en 7 nm à 140 000 WPM, alors qu'Apple laissera un vide en passant de 7 à 5 nm. AMD remplacera donc Apple en tant que plus gros client de TSMC (pour les commandes en 7 nm) puisque l'entreprise mobiliserait 21 % de la capacité de production en 7 nm avec 30 000 WPM. HiSilicon et Qualcomm mobiliseraient quant à eux 18 % de la production, 14 % pour MediaTek, ce qui laisse une marge de 29 % à TSMC à attribuer à d'autres clients.Avec cette troisième année consécutive de gravure en 7 nm depuis le lancement de la série Zen 2 en 2017, AMD devrait être en mesure de marcher un peu plus sur les plates-bandes d'Intel, qui reste encore sur la gravure en 14 nm. La pertinence de cette affirmation risque de se révéler davantage grâce à la baisse des prix des composants AMD, mais aussi avec des prochaines commandes en 7 nm + pour son architecture Zen 3 , chose qui devrait se confirmer lors du CES 2020 dès la semaine prochaine.