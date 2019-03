Apple utiliserait des puces 5 nm de chez TSMC dès 2020 sur ses iPhone

Le 5 nm pour propulser des processeurs ARM pour MacBook en 2020 ?

Ce nouveau procédé de gravure serait d'ores et déjà en «» chez, estime le média qui rappelle en outre que le fondeur doit lancer la production de son process 5 nm EUV l'année prochaine, après une année 2018/2019 sous le signe de la gravure en 7 nm . Un procédé qui aura largement profité àpour ses puces A12 Bionic, en 2018, et que la marque doit également d'exploiter sur ses processeurs A13, attendus sur les iPhone 2019.Véritable enjeu pour TSMC, le passage au 5 nm dès le début d'année prochaine dépend toutefois de sa maîtrise du procédé de gravure par(EUV). Un procédé que le groupe a commencé à utiliser avec son actuelle production en 7 nm. C'est cette nouvelle technique qui pourrait notamment permettre aux puces des iPhone 2019 de gagner encore un peu en puissance et/ou en efficacité énergétique, tout en restant sur du 7 nm.Les modèles 2020 d'iPhone arriveraient, quant à eux, suffisamment tard en cours d'année prochaine pour jouir de la gravure 5 nm de TSMC. Cette dernière serait alors au point pour donner vie aux supposées puces A14, sans qu'Apple n'ait à redouter d'essuyer les plâtres inhérents à un procédé de gravure trop jeune.Plus intéressant encore, on apprend que la gravure en 5 nm exécutée par TSMC pourrait intéresser Apple pour le renouveau de sa gamme MacBook. D'après DigiTimes, la firme à la pomme prévoirait d'équiperde puces ARM de son cru, gravées en 5 nm EUV par TSMC. L'objectif serait alors pour la firme de Tim Cook de s'émanciper d'Intel et de ses processeurs ... à condition toutefois que ses propres puces ARM soient en mesure de faire aussi bien, sinon mieux, que les CPUs 10 nm dont Intel disposera logiquement à l'horizon 2020.