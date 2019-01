TSMC : le 7 nm représente maintenant la plus grosse source de revenus du fondeur

En 2019, TSMC devra faire avec les ambitions de Samsung sur le 7nm

TSMC, Leader mondial du semi-conducteur

C'est ce que l'on apprend des résultats dévoilés par TSMC pour le dernier trimestre de son année fiscale 2018. Parmi les chiffres évoqués par la firme, on apprend qu'au total les revenus générés par l'exploitation du procédé de gravure en 7 nm ont représenté 10% de ses revenus globaux au cours de l'année 2018 au complet. Dans son rapport, le groupe avance que ce chiffre devrait toutefois "" à l'issue de l'année 2019. Un objectif réaliste et réalisable, malgré une concurrence qui devrait commencer à se faire plus présente dans les prochains mois.Comme le pointe AnandTech , TSMC devra notamment faire avec la concurrence de la filiale semi-conducteurs de Samsung, bien décidée à faire du process en 7 nm un de ses principaux leviers de croissance pour l'année qui s'annonce, et ce en complément du procédé de gravure en 10 nm que Samsung Foundry exploite maintenant depuis près de deux ans. Le géant coréen prévoit en outre de se pencher plus activement sur la mise au point de son process 5/4 nm FinFET, ce qui lui permettrait de rattraper TSMC qui a annoncé lancer la production à grande échelle de puces gravées en 5 nm dès le début 2020.Le secteur des puces 7 nm n'est cependant pas aussi attractif pour GlobalFoundry. Le fondeur américain a pour sa part annoncé récemment qu'il laissait tomber le développement de sa propre technique de gravure en 7 nm pour se concentrer sur les process 12, 14 et 22 nm qui lui sont pour l'heure plus favorables d'un point de vue pécunier.Pour rappel, sur la première moitié de l'année 2018, et donc avant l'exploitation effective du 7 nm, TSMC arrivait sur la première place du podium des plus gros fondeurs (avec 56,1% de parts de marché au niveau mondial), devant GlobalFoundry (9 %), UMC (United Microelectronics Corporation, 8,9 %), Samsung Foundry (7,4 %) et le chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 5,9 %). Il faudra voir dans les prochains mois si l'exploitation des différents procédés de gravures en 7 nm permet de faire évoluer ces valeurs.