Brevet : Apple dépose une contre-plainte contre une accusation envers Apple Plans

En janvier, Traxcell, une NPE (Non-Practicing Entity) spécialisée dans la concession de licences et les litiges de brevets, déposait une plainte au Texas contre Apple pour violation de propriété intellectuelle sur Apple Plans. D'après Traxcell, l'application de cartographie d'Apple enfreindrait au moins deux brevets (U.S. Patent numéros 9 918 196 et 9 549 388) couvrant la localisation d'une part et, d'autre part, la mise à disposition d'une assistance directionnelle aux appareils sur un réseau mobile.