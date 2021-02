Dans Alice in Borderland, ça glisse au pays du vermeil

Les premiers épisodes mettent spécialement l'accent sur ces épreuves et proposent des moments assez intenses où personne n'est à l'abri d'une fin de tournage brutale… Puis, assez rapidement, la série décolle, pour essayer de développer son univers, et aborder la question principale que se posent nos héros (et nous, spectateurs) : qui est derrière tout ça et pourquoi ?