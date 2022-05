Face aux applications non mises à jour, Apple offre une période de grâce aux développeurs

La marque à la pomme a donc tenu à clarifier les choses, et rappelle que cette pratique existe depuis 2016 et consiste à retirer les applications ne suivant pas les directives d'examen actuelles ou qui sont obsolètes. « Nous pouvons ainsi nous assurer que les applications fonctionnent pour la grande majorité des utilisateurs et prennent en charge nos dernières innovations en matière de sécurité et de confidentialité », explique-t-elle.