Google tacle ouvertement Microsoft sur la sécurité de ses services

La réponse globale qui ressort chez les employés fédéraux est celle de l'efficacité comme argument protectionniste fourni par l'administration aux solutions Microsoft. Pourtant, ils sont 43 % à penser que « d'autres produits et services leur permettraient de mieux faire leur travail ». Cela augmente le risque de Shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation de solutions certes plus efficaces, mais sans accord du département informatique, ce qui induit de plus grands risques cyber. Certains employés gouvernementaux américains y ont déjà recours. Et chez les plus jeunes, le phénomène est encore plus important.