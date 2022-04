Essai Kia Sportage PHEV : fera-t-il oublier la version diesel ?

Coqueluche de Kia, le Sportage a tourné une page de son histoire et se présente avec une toute nouvelle génération. Le nouveau venu dans la sphère grandissante des SUV compacts fait le choix de motorisations plus modernes et, surtout, plus en phase avec les normes environnementales actuelles. Car si la motorisation diesel a grandement participé au succès du modèle, meilleure vente de Kia France de 2010 à 2019, le nouveau Sportage compte surtout sur ses versions hybrides pour faire les yeux doux aux acheteurs. Certes, le bloc sans bougies subsiste avec une micro-hybridation, mais cela n’est sans doute pas suffisant pour une bonne partie de la clientèle, qui sera davantage séduite par le cocktail d’avantages fiscaux offerts par l'hybride rechargeable.