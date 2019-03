D'ici 2021, Volvo aura limité la vitesse de toutes ses voitures à 180 km/h

Limiter la vitesse sans oublier d'être « smart »

Volvo veut « amorcer une discussion » à grande échelle

La sécurité avant tout. C'est, semble-t-il, le mot d'ordre de Volvo, qui ne veut plus compter uniquement sur les technologies de sécurité et les réglementations routières pour rendre les routes plus sûres. La firme suédoise veut attaquer le problème de l'intérieur en limitant directement la vitesse de ses voitures à 180 km/h d'ici 2021.Si les moteurs seront eux-mêmes limités à 180 km/h, Volvo veut rester proactif et doubler de vigilance quant à la sécurité de ses automobilistes et des passants. Pour ce faire, la firme suédoise souhaite mettre au point un système à la croisée du géo-repérage et d'un « contrôle de vitesse intelligent » qui pourrait automatiquement limiter les vitesses autour des hôpitaux et des écoles.En cherchant à résorber de façon frontale les comportements dangereux sur la route, Volvo se demande si l'industrie automobile elle-même n'a justement pas «» d'assurer une telle responsabilité à travers les nouvelles technologies.Au-delà de la protection de ses automobilistes elle-même, Volvo espère que son initiative pourra «» sur la sécurité routière à plus grande échelle.D'autant que, comme le précise la firme suédoise, l'émergence des véhicules semi-automatiques et des smart cities pose les jalons de nouveaux modèles technologiques de sécurité, dont le potentiel n'a pas encore été «» par les constructeurs automobiles.