Tesla décroche un gros contrat avec un géant du pétrole

Les véhicules électriques deviennent progressivement la norme, et les géants du pétrole en sont bien conscients : ils doivent à présent s'adapter et capitaliser sur de nouvelles énergies et infrastructures. Et ils sont bien placés pour le faire, car en plus de leurs portefeuilles généralement bien remplis, ces mastodontes disposent de vastes réseaux de stations-service adaptés à un monde conçu pour les voitures, les camions et autres motos. Quoi de mieux, alors, que d'y installer des milliers de bornes de recharge électrique ?

C'est en tout cas le projet de BP, l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, qui vient d'annoncer une commande de superchargeurs V3 pour la modique somme de 100 millions de dollars. Les bornes seront pourvues d'un système d'exploitation maison, qui prendra en charge le protocole Plug-and-Charge, ne nécessitant pas l'utilisation d'une carte spécifique ou l'activation du processus de recharge via une application mobile. Elles disposeront bien entendu d'une puissance allant jusqu'à 250 kW, et seront surtout équipées du connecteur Magic Dock, compatible avec les ports NACS et CCS.