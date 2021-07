L'ouverture des Superchargeurs aux autres marques pourrait rapporter 25 milliards à Tesla

Si aujourd’hui Tesla peut se targuer d’offrir 25 000 points de charge à travers le monde, il est certain que de nouvelles ouvertures se feront dans les mois et les années à venir pour agrandir le maillage du réseau et couvrir les besoins évoluant rapidement ces derniers temps.

Partant de ce constat, les analystes ont défini des scénarios tenant compte de l’évolution possible. Le premier palier correspond au réseau actuel avec ses 25 000 points de charges, puis le doublage de cette capacité jusqu’à finalement atteindre 500 000 points de charge.

C’est dans le cadre de cette dernière hypothèse que Tesla pourrait engranger un revenu annuel de 25 milliards de dollars chaque année, de quoi entretenir et continuer à développer les projets de l’entreprise.