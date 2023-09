Starlink et X premium (ex-Twitter) : faut-il encore écouter Elon Musk ?

Lorsqu'il a présenté son projet en 2015 à ces derniers, Musk mentionnait 12 milliards de revenus, et pas moins de 7 milliards de profit pour l'année 2022. Ces sommes auraient été possibles grâce aux 20 millions d'abonnés que le service aurait réussi à convaincre. Sauf qu'une nouvelle fois, cette prédiction était largement optimiste, et le service n'a pour l'instant convaincu qu'un peu plus de 1 million d'abonnés dans le monde.