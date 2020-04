Mise en demeure par l'UFC-Que Choisir, easyJet va proposer le remboursement des billets

Capture d'écran © easyJet, par Clubic

Le remboursement proposé au même titre que l'avoir ou le report sans frais

Le 24 avril, l'UFC-Que Choisir annonçait mettre en demeure pas moins de 57 compagnies aériennes , parmi lesquelles easyJet, Ryanair, Air France, Lufthansa ou Emirates, accusées d'outrepasser la réglementation qui prévoit de proposer aux clients un remboursement des vols annulés, en proposant, et en imposant parfois un avoir, ce qui pose problème à l'association et aux consommateurs. EasyJet, de son côté, nous indique laisser le choix aux clients.La compagnie aérienne britannique easyJet nous a transmis un communiqué de presse, mardi matin, nous rapportant que «».La solution du remboursement est donc désormais officiellement proposée aux clients de la compagnie, au même titre que l'avoir ou le report sans frais supplémentaire à une date ultérieure. EasyJet précise néanmoins qu'à ce sujet, les temps d'attente sont plus longs qu'à l'accoutumée.La firme britannique annonce enfin avoir avancé la date de mise en vente de son programme de printemps 2021. Il est enfin possible - après vérification de notre part - de réserver ou reporter un vol sur le site d'easyJet jusqu'au 18 avril 2021.