Pierre-Henri Chuet, ancien pilote, vous apprend à piloter un avion sur YouTube

Un mélange d'analyses et d'expériences

Pierre-Henri Chuet (© YouTube)

Top Gun et Les Chevaliers du Ciel décortiqués

YouTube héberge bien des chaînes et propose bien des vidéos, mais la plateforme ne grouille pas encore d'une folle masse de spécialistes de l'aéronautique, et par spécialiste, on entend des individus qui ont véritablement baigné là-dedans. Pierre-Henri Chuet est l'un d'eux. Cet ancien pilote de chasse de l'Aéronavale a lancé au début du mois de février sa propre chaîne sur le service vidéo de Google, baptisée "ATE" CHUET TOPGUN2SPEAKER, et y poste des vidéos qui valent le détour.Formé par la Marine américaine, Pierre-Henri Chuet a su au fil des années se forger une vraie expérience internationale, en mélangeant combat et démonstration à bord du Rafale Marine (200 appontages au compteur, sur porte-avions donc) d'un côté, et participation à des championnats du monde de l'autre, dans trois disciplines différentes.Via sa chaîne YouTube, Pierre-Henri veut partager son savoir, ses expériences et son amour pour l'aviation, afin d'éclairer, d'informer et de transmettre, à destination des petits et des grands., témoigne-t-il.L'ancien pilote s'est pour le moment calé sur deux rendez-vous hebdomadaires, organisés en deux étapes. Dans une première vidéo, il explique les grands principes aéronautiques aux non-initiés, et se consacre à l'inspirationnel dans une seconde, avec des histoires de sa propre carrière dans le secteur.Dans l'une de ses vidéos, « ATE » fait une comparaison entre son premier catapultage depuis un porte-avions et une expérience sur simulateur. Selon lui, la frontière entre les deux n'est pas si grande., nous tease l'ancien pilote.Parmi les autres vidéos qui ont retenu notre attention, on retrouve une analyse des plans ou scènes marquantes de, et un débrief de la première partie des, le film de Gérard Pirès sorti en 2005 avec Benoit Magimel et Clovis Cornillac. C'était juste avant son entrée dans la Marine, en 2006.En bref, si vous voulez apprendre plein de choses sur l'aviation avec un vrai expert, on ne peut que vous conseiller la chaîne de Pierre-Henri Chuet.