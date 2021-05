Decathlon dévoile un espace interactif sur la santé connectée

Que peut-on attendre de ce corner interactif ? Des vendeurs formés et sensibilisés vont initier le public à l’utilisation de pèse-personnes intelligents , de montres connectées et de bien d’autres appareils destinés à surveiller la santé. De nombreuses démonstrations et initiations sont prévues. De plus, il est possible d’échanger avec des experts et d’obtenir des conseils personnalisés pour améliorer sa condition physique. Des évaluations rapides permettront également d’analyser le sommeil de ceux qui le souhaitent.