Vous pouvez désormais connaître votre âge vasculaire grâce à la balance Body Cardio de Withings

Un algorithme pensé par le cardiologue Stéphane Laurent de l’hôpital européen Georges-Pompidou va ensuite analyser cette mesure par rapport à celle des autres utilisateurs de la même tranche d’âge, Withings possédant une importante base de données sur laquelle s’appuyer. Le résultat apparaît en seulement 30 secondes et indique, sur l’écran de la balance, si l’âge vasculaire est optimal, normal ou non optimal. En se connectant à l’application Health Mate, il est en outre possible d’obtenir des informations supplémentaires ainsi que des conseils de santé et de nutrition.