Google collectera les données médicales de 2000 hôpitaux américains pour ses algorithmes

Quant à son API Cloud Healthcare, elle vise depuis plusieurs années à rendre les différentes données médicales accessibles facilement à tous les personnels médicaux et à améliorer leur interopérabilité. Elle est utilisée depuis 2019 par la Mayo Clinic et Google l’a rendue accessible

à tous en 2020, au début de la pandémie. Ce partenariat permettra donc à Google d’améliorer son API et ses autres outils existants tandis que le groupe hospitalier profitera de son côté d’une accélération de sa transformation numérique.