Global.health, la plateforme de données ouvertes COVID-19 portée par Google, veut aider à comprendre la pandémie

La plateforme bénéficie de l'effort des chercheurs de multiples institutions internationales pour créer une base de données et une carte qui rassemblent toutes deux les données épidémiques de diverses communautés et les met ensuite à disposition. "En créant une ressource ouverte centralisée de données vérifiées au niveau des cas provenant du monde entier, notre objectif est d'accélérer le travail des chercheurs, des responsables de la santé publique et de la communauté mondiale pour mieux se préparer, répondre et réduire le fardeau des flambées de maladies. Nous espérons que ce travail aidera à cultiver une communauté mondiale investie dans l'amélioration des résultats de santé pour tous grâce à un partage de données ouvert et sécurisé", indique l'équipe de la plateforme.