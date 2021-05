Google dévoile une visio immersive avec Project Starline

Le géant américain a pris la parole lors de sa conférence annuelle Google I/O pour lever le voile sur ce fameux Project Starline. En effet, la pandémie de laquelle nous commençons timidement à sortir a mis en exergue les détresses psychologiques causées par l'éloignement avec nos proches lors du confinement. Ainsi, dans le but de faciliter nos échanges en ligne et de les rendre toujours plus immersifs, Google a choisi de s'attaquer au domaine de la visioconférence.