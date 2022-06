Safari : cette faille vieille de 5 ans permettait à des hackers d'infecter vos appareils Apple

D'après Maddie Stone, l'une des expertes qui ont découvert la faille, une variante de celle-ci est réapparue trois ans après sa correction, en 2016. L'attaque a recours aux mêmes bugs que l'ancienne version, mais elle emprunte des chemins différents pour appuyer là où ça fait mal. Le code a également été modifié pour contourner les protections mises en place par Apple.

Pendant plus de cinq ans, Safari était donc sensible à cette faille de sécurité de deuxième génération. Apple a finalement publié une mise à jour sur Safari, iOS, iPadOS et macOS au mois de février 2022 pour s'en débarrasser, on espère définitivement cette fois-ci.

L'auteure de l'article détaillant ce cas dédouane les équipes d'Apple de toute responsabilité, admettant qu'il n'y a pas de réponse facile à ce qui aurait dû être fait différemment et que les développeurs qui ont corrigé la faille en 2013 ont « suivi de nombreuses bonnes pratiques »

Ils avaient notamment corrigé toutes les manières de déclencher la vulnérabilité, pas seulement le chemin utilisé pour la preuve de concept. Ils avaient également bien expliqué dans les commits la nature de la faille et la manière dont ils allaient la réparer.