Sur iPhone, un nouveau malware vous épie via la caméra (même si vous pensez l'avoir éteinte)

La combine fonctionne jusqu'au bout, et le cheval de Troie poursuit le processus d'arrêt, jusqu'à la roue qui tourne, qui disparaît très rapidement et crée cette illusion du téléphone éteint. Sauf que l'iPhone est toujours allumé et connecté à Internet, même s'il ne répond plus. En réalité, seuls les signaux audio et visuels sont désactivés, comme l'écran, le vibreur ou le son.