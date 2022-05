Attention à ce malware qui se propage et menace votre navigateur

Depuis début février, les chercheurs de Red Canary observent un malware qui infecte le navigateur de ses victimes et détourne leur navigation. Mais ces derniers jours, ce virus semble être plus actif et pose un risque grandissant pour tous les utilisateurs de Chrome. ChromeLoader, de son petit nom, se propage dans des fichiers ISO qui se font passer pour des jeux vidéo crackés ou des films et séries télé piratés. L’un des vecteurs d’infection sont des publications sur Twitter qui proposent des jeux Android crackés et qui invitent les utilisateurs à scanner un QR Code pour les obtenir. Si la personne scanne le code, elle est redirigée vers un site malveillant, qui contient l’ISO vérolé.