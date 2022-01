SysJoker : le malware indétectable depuis plusieurs mois sur Windows, macOS et Linux

Après enquête, les chercheurs ont aussi localisé la porte dérobée sur Windows et macOS, deux autres systèmes d'exploitation. Pas franchement rassurant, d'autant plus qu'ils ont ensuite passé au crible de 70 logiciels antivirus un échantillon du malware, via la solution VirusTotal, et accrochez-vous bien : aucun n'est parvenu à le détecter sur macOS et Linux. Seuls six d'entre eux ont opéré un signalement sur la version Windows. Cela signifie que dans le genre indétectable, SysJoker est plutôt impressionnant.