Bientôt des nouveaux AirPods avec un boîtier USB-C

Apple devra donc se plier à la règle dans ces délais puisque c'est le seul fabricant à encore utiliser un chargeur propriétaire. En plus de l'uniformisation des câbles, qui vise à limiter les déchets produits par la fourniture systématique d'un câble avec un téléphone, l'USB-C a plusieurs atouts que d'autres prises n'ont pas. Tout d'abord ses coins arrondis le rendent plus solide et durable, son aspect « réversible » évite une usure prématurée à cause d'une utilisation inappropriée. Il est aussi plus rapide pour la charge, comme pour le transfert de données.