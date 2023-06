L'Euro numérique, ça avance ! Voilà ce que vous devez savoir

Un objectif noble a priori, qui va pourtant devoir faire face à une certaine défiance du public. Car techniquement, l'Union européenne sera capable de connaître l'intégralité des paiements effectués avec une facilité bien plus grande qu'aujourd'hui où l'intermédiaire bancaire nécessite de faire un certain nombre de démarches. Et, c'est sans parler évidemment de l'argent liquide et de sa garantie totale d'anonymat.

Le projet porté par Bruxelles se veut exigeant quant à la protection de la vie privée, même si par le passé il a déjà été expliqué que des exceptions pourraient être faites, dans des cas comme le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale. L'Union européenne a aussi ajouté que Cash+ ne serait pas programmable, signifiant qu'il n'aurait pas de date d'obsolescence et ne serait pas réservé à l'achat de produits spécifiques.

Mais les promesses d'aujourd'hui seront-elles les réalités de demain ? Difficile à dire. Dans tous les cas, une fois cette base posée, le document sera transmis au Parlement européen, alors que la Banque centrale européenne devrait annoncer un peu plus tard en octobre si ce projet pourra débuter à l'horizon 2026.