Binance va devoir arrêter d’opérer au Royaume-Uni

Malgré tout, il semble que Binance offre aux clients britanniques des produits et services via Binance.com. L’exchange a répondu dans une série de tweets que l’avis n’a aucun impact direct sur les services fournis sur Binance.com et que sa relation avec ses utilisateurs et utilisatrices britanniques et dans le monde n’a pas changé. Ainsi, les utilisateurs et utilisatrices basés au Royaume-Uni pourront toujours acheter et vendre des crypto-monnaies sur Binance.com.