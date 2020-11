La plateforme de crypto-monnaie Coinbase met fin à son service de trading sur marge

En effet, cette décision fait écho aux nouvelles directives de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) datant de mars 2020. D’autres exchanges aux États-Unis, tels que Kraken, proposent également ce service et pourraient être concernés.

En octobre, le même régulateur a déposé une plainte au civil contre l’exchange BitMEX pour défaut d’enregistrement et absence de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le régulateur américain semble attentif et Coinbase préfère suspendre son service de trading sur marge avant d’avoir des ennuis avec la justice. Paul Grewal, Directeur juridique chez Coinbase, a déclaré : « Nous pensons qu’une réglementation claire et sensée pour les services de trading sur marge est nécessaire pour protéger et apporter la tranquillité d'esprit aux clients ».