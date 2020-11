Des pirates trompent GoDaddy pour détourner les domaines de plusieurs exchanges de crypto-monnaies

Des pirates ont piégé des employés de GoDaddy pour transférer brièvement le contrôle et la propriété des noms de domaines de plusieurs plateformes de crypto-monnaies.

L’exchange Liquid.com a rapporté l’incident sur son blog mentionnant le fait que GoDaddy avait irrégulièrement transféré le contrôle du domaine de l’entreprise à un acteur malveillant. La société de minage NiceHash a également confirmé qu’elle avait fait l’objet d’une attaque similaire, mais qu’aucune donnée de ses clients n’avait été compromise.

Le fondateur de NiceHash, Matjaz Skorjanc, a déclaré que des modifications non autorisées avaient été effectuées à partir d’une adresse interne chez GoDaddy, et que les attaquants avaient essayé d’utiliser leur accès pour effectuer des réinitialisations de mots de passe sur divers services tiers, y compris Slack et Github. L’entreprise a immédiatement gelé toutes les activités de ses clients pendant 24 heures.