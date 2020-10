La plateforme BitMEX change de PDG après les poursuites de la justice américaine

Le 1er octobre 2020, BitMEX a fait l’objet de deux procès intentés par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice. La CFTC a accusé l'exchange de produits dérivés et ses opérateurs d’exploiter une plateforme de trading non enregistrée et d’enfreindre la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent. Le département de la justice (DOJ) a déposé une accusation pénale contre Hayes, Delo, Reed et Dwyer pour avoir violé plusieurs lois.

La société-mère de BitMEX a laissé entendre qu’elle combattrait les accusations des régulateurs américains. Mais cette annonce n’a pas empêché l’exode de beaucoup d'utilisateurs de BitMEX vers d’autres plateformes : ce sont pas moins de 120 000 bitcoins (BTC) qui ont été retirés de la plateforme. À noter que 30% de ces fonds ont été envoyés vers deux plateformes concurrentes : Binance et Gemini.