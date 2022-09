Mais où est donc caché Do Kwon, responsable désigné du crash crypto de mai ?

Cependant, en mai dernier, sa décision de vendre rapidement une grosse quantité de sa propre monnaie a entraîné une baisse rapide et considérable de la valeur de celle-ci. La valeur du Terra a ainsi été divisée par 10. Et ce crash ne s'est pas fait seul, puisqu'il a déclenché une crise de confiance dans les cryptos, et même les coins les plus connus et réputés ont vu leur valeur plonger. De près de 40 000 dollars à ce moment, la valeur du bitcoin, par exemple, est repassée sous la barre des 20 000 dollars et reste aujourd'hui encore en dessous.