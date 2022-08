Influenceur crypto et escroc, il part avec 4 millions et en fait un tuto

On ne peut s’empêcher d’être vaguement admiratif tant l’affaire rapportée par France Inter le 1er août a été rondement menée. Prenons d’abord un YouTubeur crypto français comme il en existe de plus en plus. Ajoutons au mix sa communauté de quelques milliers de personnes qui regardent ses vidéos et prennent ses conseils pour argent comptant.