Les crypto-monnaies Terra et Luna s'effondrent : que s'est-il passé ?

Charles Hoskinson, le fondateur de la plateforme blockchain Cardano, a avancé sur Twitter la thèse d'une attaque. Selon lui, le projet Terra aurait été victime d'une manipulation de la part d'une institution. Cet organisme serait parvenu, par un système de type Pyramide de Ponzi, à provoquer une vente panique des acheteurs, ce qui expliquerait l'effondrement soudain de Luna. Pour l'heure, il est encore difficile d'affirmer avec certitude l'origine de ce cataclysme. Néanmoins, les jours à venir devraient apporter plus d'éclaircissements.

Cet événement s'inscrit dans un moment de tension et de forte volatilité pour tout l'écosystème de la crypto. Après une chute de plus de 20%, le Bitcoin est passé cette semaine sous la barre des 30 000 $, avant de remonter ce vendredi 13 mai. Ethereum avait également dévissé en début de semaine de plus de 20%, mais semble aussi reprendre des couleurs.