FTX : des millions ou des milliards ? SBF et les Bahamas ne sont pas d'accord sur le montant de la somme saisie

Après quelques jours de silence, la Securities Commission of the Bahamas (SBC) est revenue à la charge. Et elle a confirmé que oui, ce sont bien 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie qui dormaient dans ses coffres.

« Ces affirmations publiques des débiteurs du chapitre 11 étaient fondées sur des informations incomplètes », explique l'autorité, en référence au texte de loi américain relatif aux faillites sous la protection duquel FTX est réorganisé. La SBC a récupéré ces actifs auprès de la filiale FTX Digital Markets et les destine au remboursement des clients et des créanciers.

Les Bahamas et FTX sont à couteaux tirés depuis novembre sur la question de FTX Digital Markets. La SCB souhaiterait accéder aux dossiers de FTX pour liquider cette entreprise, alors que le spécialiste des crypto-monnaies dit ne pas faire confiance à son interlocuteur pour la gestion de ces informations. Des scrupules intéressants pour une entreprise qui, selon son nouveau patron John Ray, aurait perdu 8 milliards de dollars de fonds de ses clients.