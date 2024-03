Elise Lucet et Le Monde, à leur tour victimes d'une arnaque à la crypto-monnaie

France Info indique en outre que le groupe TF1 pourrait se joindre à France TV et Le Monde, en portant plainte lui aussi. Et pour cause, son présentateur vedette Yann Barthès avait été également victime d'une campagne de désinformation similaire en 2023, cette fois au profit de la plateforme de trading frauduleuse « Immediate Eurax IA ».

Ces derniers mois, de nombreuses personnalités (dont Alessandra Sublet ou encore Cyril Hanouna) ont été la cible de fausses publicités et autres deepfakes faisant directement ou indirectement la promotion de plateformes de trading automatique de crypto-monnaies, promettant souvent des gains immédiats. Des arnaques dont le nombre a été dopé par l'arrivée des IA génératives, mais aussi par l'abaissement des dispositifs de modération observé notamment sur X.com.