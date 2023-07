Threads serait un terrain de jeu idéal pour les scammers

Certains pourraient argumenter que le marché des cryptos lui-même est une arnaque, et l'année écoulée, avec notamment les scandales en chaîne autour de la plateforme FTX, pourraient difficilement leur donner entièrement tort. Mais pas besoin de chercher chez les dirigeants des plus grosses plateformes d'échange pour trouver des arnaqueurs. Ces dernières représentent l'équivalent de centaines de millions de dollars par an. Et si la technologie de la blockchain est théoriquement sécurisée, il y a un revers à cette médaille : en cas de phishing, il est quasiment impossible de récupérer les coins ou les tokens qui ont été volés, quand bien même on saurait précisément quel compte les a récupérés.