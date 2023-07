Danger sur Threads : les escrocs profitent de l'engouement pour l'appli pour piéger les utilisateurs

Déjà qu'il faut se dépatouiller entre le bon Threads et le mauvais Threads, comme dirait l'autre, voilà que les utilisateurs doivent aussi composer avec les activités des arnaqueurs. Et ils sont nombreux à vouloir se faire passer pour l'application dans le but de tromper les mobinautes, d'obtenir un accès non autorisé à leurs comptes et donc à leurs données personnelles et leurs finances.