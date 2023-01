Vous devriez supprimer ces 203 applications de votre smartphone, elles siphonnent vos données bancaires

Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (Ministry of Digital Economy and Society – DES) et l'Agence nationale de cybersécurité (National Cyber Security Agency – NCSA) ont récemment publié une liste d’un peu plus de 200 applications malveillantes, dont certaines sont accusées de servir à vider les comptes bancaires de ceux qui les ont installées. Elles sont disponibles à la fois sous iOS et Android.