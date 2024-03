Attention, X.com (ex-Twitter) est utilisé pour des arnaques aux fausses URL

C'est le chercheur en cybersécurité Will Dormann qui a remarqué le premier un post sur le réseau social. Ce post était d'ailleurs mis en avant, et l'aperçu ainsi que le nom de domaine affichés indiquaient que le lien conduisait ceux qui cliquaient dessus vers une source de confiance s'il en est, forbes.com. Ce post, publié par un compte « certifié », était pourtant trompeur : ceux qui cliquaient dessus n'arrivaient pas sur le site du journal, mais sur une chaîne Telegram, « Crypto with Harry », qui met en avant des cryptomonnaies plus douteuses encore que la moyenne.