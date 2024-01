Le compte X (ex-Twitter) de Mandiant, une filiale de Google, piraté pour promouvoir à une arnaque à la cryptomonnaie

Les arnaques à la cryptomonnaie sur X (ex-Twitter) sont assez récurrentes, et peuvent toucher n'importe qui. Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Butherin, fait ainsi partie des personnalités qui ont un jour vu leur compte piraté afin de lancer une arnaque, et ce, en utilisant la légitimité de la personnalité attaquée pour apaiser les craintes du public. Et cette semaine, c'est une entité particulièrement cocasse qui subit à son tour une offensive du genre, à savoir Mandiant, la firme qui s'y connaît pourtant particulièrement bien en cybercriminalité !