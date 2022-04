Attention à cette campagne de phishing qui cible les propriétaires d'un crypto wallet Trezor

L'univers des crypto-monnaies est de plus en plus ciblé par les escrocs et pirates du web, comme le fabricant du petit portefeuille crypto hardware Trezor vient de l'apprendre à ses dépens. L'entreprise a elle-même confirmé, au cours du week-end, subir une campagne de phishing aux États-Unis qui consiste à envoyer une newsletter à l'apparence légitime aux utilisateurs, pour ensuite récupérer leurs données.