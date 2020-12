Ledger : après une attaque cet été, les données personnelles de milliers d’utilisateurs ont été mises en ligne

De nombreux utilisateurs ont déjà déclaré avoir été ciblés par des tentatives d’hameçonnage. Certains ont expliqué avoir reçu des e-mails et SMS leur demandant de télécharger une nouvelle version du logiciel Ledger.

Les tentatives d’hameçonnage sont de plus en plus élaborées, à l’image d’un SMS reçu par certains utilisateurs qui simulait une confirmation de transaction et renvoyait vers un faux lien d’annulation. Le message commençait par le prénom et le nom exact du client.

Pour rappel, ne donnez jamais vos clés privées ou les 24 mots de récupération à quiconque, même si la demande vous semble venir de Ledger. En effet, Ledger ne vous demandera jamais ces informations.

Plus que jamais les propriétaires de Ledger devront redoubler de vigilance suite à la divulgation de ces données. Le fabricant a alerté la CNIL, l’autorité française de protection des données, et a déposé une plainte auprès du parquet de Paris.