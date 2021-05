MetaMask met en garde ses utilisateurs contre plusieurs tentatives d’hameçonnage

Dans un tweet publié lundi, MetaMask a averti ses utilisateurs qu'un robot tente de les diriger vers un prétendu portail de « support instantané » où ils sont invités à saisir des informations dans un formulaire Google Docs .

Le formulaire demande la phrase de récupération ou formule mnémonique pour prendre le contrôle du portefeuille du détenteur de crypto-monnaie. MetaMask a déclaré qu’il ne disposait pas d’un système d’assistance fondé sur Google Docs et a invité ses utilisateurs à chercher de l’aide dans l’option « Get Help » de l’application pour éviter d’être arnaqués.

La plateforme encourage également les utilisateurs à signaler les escroqueries se faisant passer pour le portefeuille et ses services, en précisant que les clients peuvent le faire directement dans l’application.