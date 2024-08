Telegram a au fil des années développé de nombreux services, qui font de l'application bien plus qu'une interface de messagerie. Comme l'ont fait remarquer plusieurs personnes, la plateforme, à l'heure actuelle, ressemble plutôt à un réseau social sur lequel de nombreux services sont disponibles, dont certains sont payants. Et pour pouvoir vous les offrir, il est possible d'utiliser la cryptomonnaie Toncoin, qui est assimilée par tout le web à l'application Telegram. Raison pour laquelle elle a durement souffert de l'arrestation de Pavel Durov !