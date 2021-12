Un nouveau botnet sévit et dérobe de grosses sommes en crypto-monnaies pendant les transactions

Cette technique peer-to-peer, on l'appelle le « crypto clipping ». Twizt n'a pas besoin de serveurs de commande ni de contrôle actifs pour fonctionner. Cela veut dire que chaque ordinateur infecté par le botnet vient l'élargir et le rendre encore plus impactant et stable, donc dangereux, d'autant plus qu'il échappe aux dispositifs de sécurité comme les pare-feu. « Il est plus difficile de démanteler un botnet P2P et de perturber son fonctionnement », explique Alexander Chailytko, responsable de la recherche.